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13:26, 10 апреля 2024Россия

Под Москвой девятилетней школьнице сломали позвоночник на детской площадке

РЕН ТВ: в Федюково неадекватная женщина сломала 9-летней школьнице позвоночник

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В деревне Федюково в подмосковном городском округе Подольск неадекватная женщина сломала девятилетней школьнице позвоночник на детской площадке. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что россиянка набросилась на двух девочек, которые играли на площадке. В результате девятилетнюю школьницу отвезли в больницу с переломом позвоночника, а семилетнюю — с сотрясением мозга.

По факту произошедшего организовали проверку. Злоумышленнице удалось скрыться, ее объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что на Алтае суд приговорил 35-летнюю местную многодетную мать к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно за регулярное избиение 13-летней дочери. Пострадавшая девочка рассказала об издевательствах классному руководителю, которая обратилась в полицию.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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