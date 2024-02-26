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18:39, 26 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка в течение нескольких месяцев избивала дочь и получила срок

На Алтае суд приговорил женщину к условному сроку за избиения дочери

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На Алтае суд приговорил 35-летнюю местную многодетную мать к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно за регулярные избиения 13-летней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщину признали виновной по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

По версии следствия, с марта по май 2023 года осужденная постоянно била дочь якобы из-за непослушания и неудовлетворительную успеваемость в школе. Девочка рассказала об этом классному руководителю, которая и обратилась в полицию.

Ранее в Республике Коми суд приговорил 52-летнего местного жителя, избивавшего двоих детей, к 3,5 года колонии общего режима.

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