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19:49, 28 декабря 2023Силовые структуры

Избивавшего детей супруги россиянина осудили на 3,5 года

В Коми мужчину, избивавшего детей супруги, приговорили к 3,5 года колонии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Республике Коми суд приговорил 52-летнего местного жителя, избивавшего двоих детей, к 3,5 года колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 117 («Истязание малолетних») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Установлено, что он регулярно наносил побои сыну и дочери супруги, а также ненадлежащим образом воспитывал сына.

Ранее сообщалось, что в Красноярске суд арестовал 35-летнего отца-одиночку за истязание своих малолетних детей.

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      Илона Палей
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