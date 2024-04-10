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19:30, 10 апреля 2024Мир

Посольство в Швейцарии опровергло приглашение России на саммит по Украине

Посольство РФ в Швейцарии: страна не направляла приглашения на саммит по Украине

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Швейцария не направляла России приглашение к участию в мирном саммите по Украине, заявило посольство России в Швейцарии. Сообщение опубликовано на сайте учреждения.

Посольство прокомментировало заявление главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса в ходе пресс-конференции по мирному саммиту в Бюргенштоке в июне. Дипломаты опровергли фразу о приглашении в адрес России принять участие во встрече. В то же время подчеркивается, что власти Швейцарии осведомлены о позиции использовать в качестве основы для урегулирования «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.

«Встреча в Бюргенштоке в отсутствие России будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к конкретному результату», — говорится в сообщении. Также в посольстве назвали решение провести саммит бесперспективным и отвечающим исключительно украинским интересам.

Ранее президент Швейцарии Виола Амерд в ходе пресс-конференции назвала даты проведения мирной конференции по Украине. Она сообщила, что Федеральный совет (правительство) страны принял решение о проведении конференции в Бюргенштоке.

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      Юрий Леонов
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