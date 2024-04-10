Профсоюз игроков НХЛ включил двух россиян в список лучших игроков лиги

Профсоюз игроков НХЛ включил Кучерова и Василевского в список лучших игроков

Члены профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) выбрали лучших представителей турнира. Список доступен на сайте организации.

В опросе участвовали 639 хоккеистов НХЛ. В четвертый раз подряд лучшим вратарем признали голкипера «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. За него проголосовали 46,92 процента опрошенных.

Вторым россиянином, включенным в список, стал одноклубник Василевского Никита Кучеров. Форварда признали лучшим плеймейкером лиги, за него проголосовали 28,47 процента респондентов.

Кучеров в нынешнем сезоне забросил 43 шайбы и сделал 96 результативных передач в 77 встречах. Он возглавляет список лучших бомбардиров лиги. Василевский отразил 90,1 процента бросков по своим воротам.