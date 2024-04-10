Пятилетняя москвичка попала в больницу с сотрясением мозга из-за шарика

Shot: в Москве девочка попала в больницу с сотрясением мозга из-за шарика в ТЦ

В Москве пятилетняя девочка попала в больницу с сотрясением мозга из-за конкурса с воздушным шариком в торговом центре (ТЦ) «Филион». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, все произошло в день рождения юной горожанки. Мать привела именинницу в детский центр «Туса-Джуса». Туда они пригласили гостей и аниматора.

Во время одного из конкурсов ведущая в костюме персонажа из мультфильма «Леди Баг» попросила прыгнуть на воздушный шар, чтобы тот лопнул. Сам шар, по словам родительницы, был малышке выше колена. Девочка это сделала, однако неудачно приземлилась и ударилась головой о кафель.

Ее госпитализировали, врачи зафиксировали у девочки сотрясение мозга. Позже ее вместе с матерью отпустили домой.

Женщина намерена привлечь администратора и других сотрудников детского центра к ответственности за испорченный день рождения дочери. По ее мнению, подобные конкурсы предполагают большее внимание к технике безопасности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, домогавшегося девочки в ТЦ.