Данные о прекращении работы РЛС в Орске оказались недостоверными

РЛС «Воронеж М» в Орске не попала в зону затопления

9 апреля в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ появилось сообщение, что из-за наводнения в Орске прекратила работу станция системы предупреждения о ракетном нападении — РЛС «Воронеж М». Сообщается о высокой вероятности затопления, якобы это приведет к серьезной радиолокационной дыре в защите России. Однако данные оказались недостоверными.

Сама РЛС не попала в зону затопления. Об этом свидетельствуют данные карт наводнения.

Кроме того, конструкция станции состоит из быстрозаменяемых независимых элементов-блоков. Это позволяет сделать замену поврежденных элементов без отключения всей станции. Личный состав станции, который не задействован на дежурстве, помогает бороться с последствиями наводнения, что также может свидетельствовать об отсутствии проблем на станции.

В публикации канала также отмечается, что РЛС «Воронеж М» отслеживает пуски межконтинентальных баллистических ракет, но на самом деле станция занимается обнаружением и следит за уже летящими объектами, но не фиксирует сам факт запуска (1, 2).

В Telegram-канале ВЧК-ОГПУ не первый раз появляются сообщения с недостоверной информацией. Так, 9 апреля в канале появилось сообщение, что в белгородских больницах якобы наблюдается острая нехватка обезболивающих препаратов, из-за чего операции проводятся под наркозом в дозировке около 20 процентов от требуемой нормы. Это сообщение опроверг глава Минздрава Белгородской области.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»