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11:06, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

Власти опровергли сообщения о дефиците лекарств в белгородских больницах

Глава Минздрава Белгородской области опроверг данные о дефиците обезболивающих

Фото: Unsplash

Распространившаяся в сети информация о дефиците лекарств в белгородских больницах не соответствует действительности. Комментарий привели в Министерстве здравоохранения региона.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ написал, что в белгородских больницах якобы наблюдается острая нехватка обезболивающих препаратов, из-за чего операции проводятся под наркозом в дозировке около 20 процентов от требуемой нормы.

На эту информацию отреагировал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он назвал утверждения о нехватке лекарств фейком. «Информация ложная. Мы несколько лет назад изменили порядок закупок лекарственных средств в регионе — проводим закупочные мероприятия на год вперед по заявкам всех медицинских организаций, входящих в ведомство министерства здравоохранения», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, министр прокомментировал данные о том, что операции якобы проводятся под наркозом в дозировке 20 процентов от нормы. Он объяснил, что наркоз — общее обезболивание, и если вводить 20 процентов, человек просто не уснет. Власти призвали жителей доверять только официальным источникам информации.

Ранее также распространился фейк о том, что Белгородская область в ближайшее время якобы столкнется с нехваткой базовых препаратов. Губернатор Вячеслав Гладков тогда заявил, что это — недостоверная информация, в аптеки поступают все медикаменты. «Успокаиваю, дефицита нет, это неправда. Два варианта — либо наши враги пытаются нас испугать, либо не совсем правильный ход кого-то из аптеки, чтобы повысить стоимость лекарств», — заверил глава региона.

Материалы с опровержением сообщений о нехватке лекарств в больницах Белгорода опубликовал ряд российских СМИ — РИА Новости, «Российская газета», региональные порталы Бел.Ru, Go31.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Алина Гончарова
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