Рогов рассказал об особом «крепком плане» Зеленского

Рогов: у Зеленского есть «крепкий план», но он не связан с контрнаступлением

У Владимира Зеленского есть особый «план», который никак не связан с контрнаступлением. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«То, что у Зеленского есть "план" и, видимо, очень "крепкий план", лично у меня не вызывает сомнений. Только он не связан с контрнаступлением, а используется для того, чтобы оторваться по полной и уйти от реальности», — рассказал Рогов, комментируя слова украинского лидера о реализации плана нового контрнаступления.

По словам Рогова, такими темпами о планах следующего контрнаступления Зеленский может объявить близ Львова.

О планах нового контрнаступления Зеленский заявил в беседе с немецким изданием Bild. Для наступательной операции Украине, по его словам, требуются современные системы вооружения от иностранных союзников.