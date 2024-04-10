Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:32, 10 апреля 2024Бывший СССР

Рогов рассказал об особом «крепком плане» Зеленского

Рогов: у Зеленского есть «крепкий план», но он не связан с контрнаступлением

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

У Владимира Зеленского есть особый «план», который никак не связан с контрнаступлением. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«То, что у Зеленского есть "план" и, видимо, очень "крепкий план", лично у меня не вызывает сомнений. Только он не связан с контрнаступлением, а используется для того, чтобы оторваться по полной и уйти от реальности», — рассказал Рогов, комментируя слова украинского лидера о реализации плана нового контрнаступления.

По словам Рогова, такими темпами о планах следующего контрнаступления Зеленский может объявить близ Львова.

О планах нового контрнаступления Зеленский заявил в беседе с немецким изданием Bild. Для наступательной операции Украине, по его словам, требуются современные системы вооружения от иностранных союзников.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый сбежал от сотрудников ФСБ в Подмосковье. Он может быть причастен к теракту в «Крокусе»

      Американский сенатор обвинил Киев в трате помощи США на недвижимость за рубежом

      Стало известно о воде у многоквартирных домов в Оренбурге

      В Запорожье узнали о прибытии роты польских наемников ВСУ

      В Пентагоне захотели преподать урок Путину в контексте Крыма

      Россияне передумали переезжать в одну страну

      Во Франции на заводе по производству биотоплива произошел взрыв

      Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Украине Херсоне

      Байден рассказал о возможности поговорить в любое время с Си Цзиньпином

      Женщина решила увеличить ягодицы и лишилась их части

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше