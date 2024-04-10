Россиянина осудили за развратные действия в отношении восьми несовершеннолетних

Суд дал 15,5 года москвичу, предлагавшему секс за деньги 8 несовершеннолетним

Суд в Москве приговорил к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы 43-летнего местного жителя, виновного в преступлениях против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По версии следствия, не позднее апреля 2022 года подсудимый, используя псевдоним в соцсети, начал общение с 13-летней девочкой. В чате мужчина обсуждал с потерпевшей интимные темы, а также предлагал ей принять участие в сексуальных действиях за деньги. Уточняется, что от аналогичных переписок с ним пострадали еще семь несовершеннолетних.

Мужчину признали виновным по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима, а также не сможет создавать аккаунты в социальных сетях пять лет.

Ранее стало известно, что бизнесмен из Москвы в течение шести лет домогался своей маленькой дочери. Домогательства начались тогда, когда девочке было девять лет.