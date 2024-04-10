Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:36, 10 апреля 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за развратные действия в отношении восьми несовершеннолетних

Суд дал 15,5 года москвичу, предлагавшему секс за деньги 8 несовершеннолетним

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Москве приговорил к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы 43-летнего местного жителя, виновного в преступлениях против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По версии следствия, не позднее апреля 2022 года подсудимый, используя псевдоним в соцсети, начал общение с 13-летней девочкой. В чате мужчина обсуждал с потерпевшей интимные темы, а также предлагал ей принять участие в сексуальных действиях за деньги. Уточняется, что от аналогичных переписок с ним пострадали еще семь несовершеннолетних.

Мужчину признали виновным по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима, а также не сможет создавать аккаунты в социальных сетях пять лет.

Ранее стало известно, что бизнесмен из Москвы в течение шести лет домогался своей маленькой дочери. Домогательства начались тогда, когда девочке было девять лет.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый сбежал от сотрудников ФСБ в Подмосковье. Он может быть причастен к теракту в «Крокусе»

      Американский сенатор обвинил Киев в трате помощи США на недвижимость за рубежом

      Стало известно о воде у многоквартирных домов в Оренбурге

      В Запорожье узнали о прибытии роты польских наемников ВСУ

      В Пентагоне захотели преподать урок Путину в контексте Крыма

      Россияне передумали переезжать в одну страну

      Во Франции на заводе по производству биотоплива произошел взрыв

      Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Украине Херсоне

      Байден рассказал о возможности поговорить в любое время с Си Цзиньпином

      Женщина решила увеличить ягодицы и лишилась их части

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше