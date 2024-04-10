Россиянка попыталась вернуть деньги за авиабилеты и нарвалась на уголовное дело

Россиянка захотела вернуть деньги за авиабилеты по фиктивным справкам и попалась

Россиянка захотела вернуть деньги за авиабилеты по фиктивным медицинским справкам, попалась на лжи и нарвалась на уголовное дело. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Уточняется, что 38-летняя жительница Кемеровской области купила билеты из Кемерово в Москву и обратно для себя и мужа на сумму более 50 тысяч рублей. Вскоре она передумала лететь, обратилась к перевозчику с заявлением о расторжении договора и попыталась вернуть деньги. При этом она приложила фиктивные справки от врача якобы о наличии медицинских противопоказаний для полета.

Однако транспортная полиция выяснила, что на самом деле женщина не находилась на лечении и никаких справок ей не выдавали. В итоге против россиянки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мошенники придумали схему с фейковыми жалобами туристов на отравления во время отпуска и заработали на этом миллиард рублей. 44-летняя мать троих детей вместе с подельниками убеждала гостей отелей симулировать плохое самочувствие и требовать компенсации.

