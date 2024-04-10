Сбор урожая моркови помог мужчине найти древние монеты

В Британии кладоискатель нашел древние монеты благодаря урожаю моркови

Урожай моркови помог кладоискателю из Британии найти древние монеты. Об этом сообщает BBC News.

44-летний Алан Бакстор — кладоискатель-любитель из Шотландии. В 2018 году он нашел средневековый перстень в поле, с которого собрали урожай овса. Однако стебли от колосьев помешали мужчине исследовать большую часть поля с металлоискателем. Четыре года спустя фермер засеял то же поле морковью. Сбор урожая оставил в земле глубокие борозды, что помогло Бакстеру без всяких препятствий изучить участок земли.

По словам Бакстера, металлоискатель срабатывал каждый метр. Сигналы звучали так часто, что Бакстер не знал, какую точку ему выбрать. Самой интересной находкой стали редкие фартинги времен шотландского короля Джеймса III, правившего в XV веке. За две недели Бакстер нашел 52 такие монеты. В последний раз фартинги Джеймса III находили в 1919 году.

Монеты номиналом в четверть пении, сделанные из меди, оказались в очень хорошем состоянии. На одной стороне фартингов изображен андреевский крест, а на другой — корона.

По законам Шотландии, кладоискатели должны получать разрешение на поиски у владельцев земельных участков, а найденные предметы не принадлежат ни хозяевам земли, ни самим кладоискателям. Находки нужно передавать для анализа и регистрации в специальную государственную организацию, и в дальнейшем они могут быть экспроприированы. При этом кладоискателю и землевладельцу обычно выплачивается вознаграждение.

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