Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:29, 10 апреля 2024Из жизни

Сестры-близнецы встретились спустя 30 лет разлуки и удивились схожести вкусов

В Китае сестры-близнецы встретились спустя 30 лет разлуки и удивились сходству

Фото: Svitlana Sokolova / Shutterstock / Fotodom

Близняшки из Китая, разлученные в раннем детстве, воссоединились спустя 30 лет разлуки и удивились схожести вкусов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сестры-близнецы, старшая Сунь Е и младшая Лю Янь, были удочерены разными семьями в 1991 году вскоре после рождения. В семь лет Сунь стало известно, что она является приемной дочерью, а позднее узнала, что у нее есть сестра-близнец. Спустя много лет Сунь случайно наткнулась на профиль Лю в социальной сети. Китаянка удивилась сходству между ними и сразу поняла, что это ее сестра. Сунь выяснила, где та работает, и попыталась встретиться с ней, но опоздала — Лю уже уволилась.

Тогда Сунь раздобыла телефонный номер ее лучшей подруги и через нее сообщила Лю, что у нее есть сестра-близнец. Лю не знала, что воспитывалась в приемной семье, поэтому сперва решила, что Сунь мошенница. Однако тетя, с которой она решила посоветоваться, подтвердила, что ее удочерили и разлучили с сестрой-близнецом в младенчестве.

Материалы по теме:
Странные братья Лесли. Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Странные братья Лесли.Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
23 октября 2021
Параллельные жизни Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Параллельные жизниРазлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
24 января 2020

После разговора с родственницей Лю согласилась встретиться с Сунь. Сестры были удивлены, когда обнаружили, что у них одинаковые прически, тембр голоса и стиль в одежде. Помимо этого, близнецы назвали своих сыновей одним и тем же английским именем — Кевин. По словам Лю и Сунь, они сразу нашли общий язык. Им также удалось отыскать биологических родителей.

Теперь сестры регулярно проводят время вместе и даже совместно открыли два магазина одежды. «Как было бы здорово, если бы мы выросли вместе, но я надеюсь, что теперь мы счастливо проведем остаток жизни», — отметила Сунь.

Ранее сообщалось, что пара идентичных близнецов-девушек из США вышли замуж за близнецов-мужчин и родили «четвертичных близнецов». Пары поселились в соседних домах и проводят почти все время вместе.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

      Министр обороны Литвы заявил о необходимости НАТО нарастить военное производство

      МИД России предупредил Армению и Азербайджан о грязной игре Запада

      В Госдуме захотели аннулировать ВНЖ мигрантам за преступления любой тяжести

      В связанной с Байденом компании опровергли обвинения в финансировании терактов

      Грузовик с вахтовиками рухнул в карьер в российском регионе и попал на видео

      Виктория Лопырева назвала неактуальными браслеты Cartier

      Российские журналисты попали под обстрел в ЛНР

      Десятки затопленных домов возле Оренбурга сняли с высоты птичьего полета

      Борисов назвал причину второй отмены первого пуска «Ангары» с Восточного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше