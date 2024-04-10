Сестры-близнецы встретились спустя 30 лет разлуки и удивились схожести вкусов

В Китае сестры-близнецы встретились спустя 30 лет разлуки и удивились сходству

Близняшки из Китая, разлученные в раннем детстве, воссоединились спустя 30 лет разлуки и удивились схожести вкусов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сестры-близнецы, старшая Сунь Е и младшая Лю Янь, были удочерены разными семьями в 1991 году вскоре после рождения. В семь лет Сунь стало известно, что она является приемной дочерью, а позднее узнала, что у нее есть сестра-близнец. Спустя много лет Сунь случайно наткнулась на профиль Лю в социальной сети. Китаянка удивилась сходству между ними и сразу поняла, что это ее сестра. Сунь выяснила, где та работает, и попыталась встретиться с ней, но опоздала — Лю уже уволилась.

Тогда Сунь раздобыла телефонный номер ее лучшей подруги и через нее сообщила Лю, что у нее есть сестра-близнец. Лю не знала, что воспитывалась в приемной семье, поэтому сперва решила, что Сунь мошенница. Однако тетя, с которой она решила посоветоваться, подтвердила, что ее удочерили и разлучили с сестрой-близнецом в младенчестве.

После разговора с родственницей Лю согласилась встретиться с Сунь. Сестры были удивлены, когда обнаружили, что у них одинаковые прически, тембр голоса и стиль в одежде. Помимо этого, близнецы назвали своих сыновей одним и тем же английским именем — Кевин. По словам Лю и Сунь, они сразу нашли общий язык. Им также удалось отыскать биологических родителей.

Теперь сестры регулярно проводят время вместе и даже совместно открыли два магазина одежды. «Как было бы здорово, если бы мы выросли вместе, но я надеюсь, что теперь мы счастливо проведем остаток жизни», — отметила Сунь.

Ранее сообщалось, что пара идентичных близнецов-девушек из США вышли замуж за близнецов-мужчин и родили «четвертичных близнецов». Пары поселились в соседних домах и проводят почти все время вместе.