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11:42, 28 марта 2024Из жизни

Идентичные близнецы женились на идентичных близнецах и родили родных сестер

В США пара близнецов-девушек вышла замуж за близнецов-мужчин

Фото: Unsplash

Пара идентичных близнецов-девушек из США вышли замуж за близнецов-мужчин и родили «четвертичных близнецов». Об этом сообщает TODAY.com.

Венесса и Керииса Даприно никогда не мечтали встречаться с другой парой близнецов. Однако, когда одна из клиенток Венессы, работающей фитнес-тренером, предложила ей познакомиться с близнецами из Вашингтона, она не стала отказываться. Вскоре Лукас Силби позвонил Венессе и пригласил ее с сестрой на двойное свидание.

Венесса и Керисса, Лукас и Джейкоб поладили друг с другом с первого же вечера. Венесса сразу узнала в Лукасе родную душу и поняла, что хочет за него замуж. После второго свидания к такому же выводу относительно Джейкоба пришла и Керисса. Чувства оказались взаимными. Несмотря на такую синхронность, сестры не захотели играть совместную свадьбу. Венесса и Лукас женились в октябре 2022 года, а Керисса и Джейкоб — в июне 2023-го.

Пары поселились в соседних домах в штате Орегон и проводят почти все время вместе. У обеих пар с разницей в 14 месяцев родились дочки — Эдриен и Софи. Несмотря на то что девочки приходятся друг другу двоюродными сестрами, технически их можно считать родными, потому что они делят одинаковый набор генов. Причина в том, что отцы и матери — идентичные, однояйцевые близнецы. Биологи называют таких детей «четвертичными близнецами».

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      Антонина Черташ
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