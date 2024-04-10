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05:22, 10 апреля 2024Бывший СССР

Российские штурмовики уничтожили опорный пункт ВСУ с высокой точностью

Минобороны: Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ с высокой точностью

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт украинских войск на северодонецком направлении, сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, экипажи боевых самолетов выполнили удар по опорным пунктам и живой силе противника. «Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — подчеркнули в министерстве.

Затем штурмовики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Согласно данным передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены. Видео, опубликованнное ведомством, свидетельствует о том, что опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поражен с высокой точностью.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия сможет достичь всех поставленных целей на фронте из-за превосходства ресурсов. Как пояснил эксперт, главное сражение сейчас происходит за Часов Яр.

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      Марина Совина
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