Спикер парламента США сослался на дела и не пошел на встречу по Украине

DM: спикер Палаты представителей США Джонсон отказался от встречи по Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказался от встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, сославшись на то, что не смог найти для этого времени в своем деловом дневнике. Об этом пишет британская газета The Daily Mail (DM).

«Спикер Палаты представителей США пренебрег Дэвидом Кэмероном после того, как тот попросил обсудить помощь Украине», — пишет издание.

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин распространила письмо с призывом отстранить Джонсона от должности председателя нижней палаты американского парламента.