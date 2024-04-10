Стали известны сроки запуска российско-белорусской группировки спутников ДЗЗ

Золотой: российско-белорусская группировка спутников ДЗЗ будет запущена в 2027-м

Российско-белорусская группировка спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) может быть запущена в 2027 году. Соответствующие сроки ТАСС стали известны от директора предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Сергея Золотого.

«По нашим расчетам, запуск возможен в 2027 году такой группировки», — сказал руководитель.

Золотой заметил, что космические аппараты создаются в рамках программы «Комплекс-СГ», их производство должно завершиться к 2026 году.

Также директор напомнил о продолжающейся работе по созданию российско-белорусского спутника ДЗЗ с расширением 0,35 метра, запуск которого намечен на 2028 год.

В апреле прошлого года академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Белоруссии Александр Шумилин заявил, что белорусские специалисты разрабатывают спутник ДЗЗ с разрешением аппаратуры 0,5 метра, который может быть включен в состав российской орбитальной группировки.