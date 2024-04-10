Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:25, 10 апреля 2024Наука и техника

Стали известны сроки запуска российско-белорусской группировки спутников ДЗЗ

Золотой: российско-белорусская группировка спутников ДЗЗ будет запущена в 2027-м

Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости

Российско-белорусская группировка спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) может быть запущена в 2027 году. Соответствующие сроки ТАСС стали известны от директора предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Сергея Золотого.

«По нашим расчетам, запуск возможен в 2027 году такой группировки», — сказал руководитель.

Золотой заметил, что космические аппараты создаются в рамках программы «Комплекс-СГ», их производство должно завершиться к 2026 году.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Также директор напомнил о продолжающейся работе по созданию российско-белорусского спутника ДЗЗ с расширением 0,35 метра, запуск которого намечен на 2028 год.

В апреле прошлого года академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Белоруссии Александр Шумилин заявил, что белорусские специалисты разрабатывают спутник ДЗЗ с разрешением аппаратуры 0,5 метра, который может быть включен в состав российской орбитальной группировки.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Игоря Стрелкова попросили отправить из колонии в зону СВО. Как он может попасть на фронт?

      Названы лучшие регионы России для прогулок на природе

      Сын Алибасова рассказал о полученном от Пугачевой миллионе рублей

      Российский НПЗ предупредил о переносе сроков поставок топлива

      Лидер ХАМАС подтвердил потерю сыновей

      Зеленский рассказал об огромной боли от ударов по энергосистеме Украины

      Появились подробности погони за причастным к теракту в «Крокусе»

      Пентагон назвал удары по нефтяным объектам России суверенным решением Украины

      Машина российских газовщиков сгорела дотла из-за атаки дрона-камикадзе ВСУ

      В Госдуме обратились к россиянам после нового переноса пуска «Ангары»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше