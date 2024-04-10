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11:51, 10 апреля 2024Россия

ЦИК России проверит однократность голосования на выборах президента

ЦИК России проверит однократность голосования на выборах президента страны

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (Центризбирком, ЦИК) до 24 апреля проведет проверку однократности голосования на прошедших в середине марта выборах президента России. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает «Интерфакс».

Соответствующее постановление принято на заседании ЦИК. Согласно документу, проверка пройдет в 84 регионах и на некоторых зарубежных участках.

Как уточнил член комиссии Антон Лопатин, проверять будут случаи, когда гражданин заранее подал заявление о голосовании по месту нахождения через «Мобильный избиратель», но проголосовал в итоге по месту жительства.

Основное голосование на выборах президента России состоялось 15-17 марта. Согласно итоговым данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Владимир Путин, набрав 87,3 процента голосов.

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      Игорь Дмитров
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