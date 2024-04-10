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16:24, 10 апреля 2024Россия

В Оренбуржье эвакуированные семьи с детьми обеспечили всем необходимым

Линькова: 257 детей направлены в пункты временного размещения в Оренбуржье

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова рассказала, как ведется работа по соблюдению прав детей в условиях ЧС.

«Лично слежу за соблюдением прав и законных интересов детей. На сегодняшний день на территории Оренбургской области развернуто 39 пунктов временного размещения граждан (ПВР), в которых размещено 1493 человека, из них 257 детей. Выезжала и продолжаю выезжать в пункты временного размещения граждан, где находятся семьи с детьми. Все несовершеннолетние находятся вместе с родителями», — отметила она.

Линькова отметила, что особое внимание уделяет вопросам организации питания детей и медицинского обслуживания в ПВР. Семьи с детьми в безопасности, обеспечены необходимыми вещами, спальными местами, средствами гигиены, питьевой водой и горячим питанием. Во всех пунктах работают волонтеры и кризисные психологи. Круглосуточно оказывается медицинская помощь, все необходимые лекарства в наличии. С детьми занимаются студенты-волонтеры и педагоги дополнительного образования, которые организовывают их досуг и учебные занятия.

Она отметила, что на базе детской городской больницы Новотроицка открыт специальный ПВР для мам с новорожденными детьми. Из-за затопления районов Орска некоторые женщины не могут вернуться из роддома домой. ПВР готов к размещению молодых мам, рассчитан на 20 мест, все из которых на сегодняшний день свободны. Мамы с детьми смогут там находиться, пока не разрешится ситуация с их жильем, сказала она.

«Вопросы размещения семей с детьми, оказавшихся в зоне подтопления держу на контроле. Аппарат Уполномоченного проводит консультации по вопросам получения мер социальной поддержки. Нахожусь на постоянной связи с представителями региональной власти, муниципалитетов, спасателями и полицией с целью мониторинга актуальной информации о нуждаемости пострадавших для оказания необходимой помощи», — заявила Линькова.

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      Алена Шаповалова
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