В Киеве нашли способ сэкономить

В Киеве не будут включать крупные фонтаны ради экономии

В этом году в центре Киева не станут включать восемь крупнейших фонтанов ради экономии. Об этом сообщили в администрации города, передает РИА Новости.

В частности, речь идет о фонтанах «Великий», «Водяной шар», «Каскадный», «Учредители Киева» и «Крещатик». «Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на площади Независимости и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны», — объяснили в администрации.

Отмечается, что в городе фонтаны традиционно включали в мае, а выключали в конце сентября.

Ранее Всемирный банк предупредил Украину о риске обанкротиться в следующем году, если западные кредиторы откажутся списывать долги страны.