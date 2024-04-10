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03:54, 10 апреля 2024Россия

В России заявили о блокировке сайтов с помощью ИИ

«Ъ»: Роскомнадзор планирует блокировать сайты с помощью ИИ

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В России заявили о блокировке сайтов с помощью нейросети. С 2024 года Роскомнадзор планирует формировать реестр и блокировать сайты с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт программы цифровой трансформации.

Отмечается, что технология будет работать на базе системы, через которую уже анализируются и классифицируются тексты в интернете. Такая интеграция ИИ-технологий позволит сократить издержки, говорится в источнике.

По данным издания, Роскомнадзор сократит время обнаружения запрещенного контента в интернете до двух часов к 2023 и до одного часа к 2026 году. Предполагается, что доля ошибочно выявленных нарушений в СМИ сократится с 20 до 10 процентов.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект улучшил эффективность вакцин. Ученые Принстонского университета использовали его для анализа генома.

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      Марина Совина
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