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20:55, 10 апреля 2024Силовые структуры

В российском городе задержали девятиклассницу за попытку сбыть мефедрон

На Урале девятиклассницу с другом задержали за попытку сбыть 1 кг мефедрона

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники полиции на Урале задержали девятиклассницу и ее друга за попытку сбыть почти один килограмм мефедрона. Об этом сообщает Baza.

Двух 17-летних подростков задержали вечером 3 апреля на улице Жуковского в Нижнем Тагиле. При себе у них было 800 граммов наркотика, упакованного в свертки.

Уточняется, что задержанная девочка учится в девятом классе, а ее друг окончил школу в прошлом году. В отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Ранее московские силовики задержали двух мужчин, маскировавших запрещенные вещества под конфеты. У них изъяли четыре свертка с марихуаной, пакет с гашишем, электронные весы, 55 мармеладных конфет с наркотиком, а также 36 кондитерских изделий, вещество из ячейки для льда и хлебобулочные изделия.

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      Олеся Мицкевич
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