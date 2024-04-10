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19:13, 10 апреля 2024Россия

В Совете Федерации предложили обучать на нянь в российских учебных заведениях

Сенатор Косихина предложила обучать на нянь в российских учебных заведениях

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В российских учебных заведениях следовало бы внедрить специальный обучающий модуль по подготовке нянь. С таким предложением выступила член социального комитета Совета федерации Наталия Косихина, сообщает в среду, 10 апреля, РИА Новости.

«Это позволит близким людям, нанимающим няню ребенку, а также родственнику, нуждающемуся в постоянном уходе и заботе, быть спокойными и уверенными в том, что их близкий человек находится в полном спокойствии и безопасности», — отметила сенатор.

Она добавила, что наличие документа о специальном образовании не только сделает данную сферу более прозрачной, но и оградит «важнейшую социальную отрасль от недоброжелательных лиц».

В 2016 году в Москве гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова приехала к станции метро «Октябрьское Поле», где она положила на землю молитвенный коврик и, встав на колени, начала молиться, после чего сотрудники полиции подошли к ней и попросили предъявить документы. В ответ она показала полицейским отрезанную голову четырехлетней девочки, няней которой она работала, сказав, что расправилась с ней сама и сейчас взорвет себя.

Также она назвала себя террористкой, рассказала, что ненавидит демократию, и кричала «Аллах акбар!» Полицейские отбежали от нее, перекрыли один из выходов со станции метро, а из ближайших магазинов и торговых центров были эвакуированы посетители. Улицы вокруг станции оцепили сотрудники МВД. Через 40 минут женщину задержали. Позже выяснилось, что после расправы над ребенком она подожгла квартиру, где проживала вместе с семьей девочки. Суд освободил мигрантку из Узбекистана от уголовной ответственности, направив на принудительное психиатрическое лечение.

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      Игорь Дмитров
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