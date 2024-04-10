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08:30, 10 апреля 2024Мир

В США обнаружили могилы ликвидированных на Украине наемников

На кладбищах в США обнаружили могилы уничтоженных на Украине наемников

Фото: Walter G Arce Sr Grindstone Medi Source / Globallookpress.com

На кладбищах в США обнаружены могилы наемников, которых уничтожили российские военные на Украине, сообщает РИА Новости. При этом в Белом доме заявляли, что не станут отправлять своих военных сражаться за Украину.

«Кладбища в США — от Виргинии до Калифорнии — вслед за европейскими обрастают могилами наемников, ликвидированных российскими военными на Украине», — говорится в источнике.

Один из убитых военных — отставной морской пехотинец американской армии Грейди Курпаси. Мужчина погиб еще в апреле 2022 года, но был похоронен только в марте 2024-го. Курпаси похоронен на Арлингтонском национальном кладбище рядом с Вашингтоном — самом известном в США, где захоронены именитые военнослужащие, политики и астронавты.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенным Штатам следует отказаться от попыток вмешательства во внутренние дела России. Он подчеркнул, что Москва определится сама, «как ей жить».

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      Марина Совина
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