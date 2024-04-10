Zeekr стал самой популярной маркой электрокаров в России

В марте россияне купили 2,5 тысячи новых электрокаров

В марте 2024 года россияне купили 2499 электрокара. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Цифра стала абсолютным рекордом за всю историю реализации электромобилей в стране. По отношению к марту 2023 года продажи выросли в 3,5 раза. Предыдущий максимум был установлен в декабре 2023 года, тогда было продано 1,9 тысячи электрокаров.

За первый квартал 2024 года россияне купили 5889 новых электромобилей — в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером продаж остается китайский Zeekr. За март автомобиль разошелся тиражом в 1216 единиц (около половины от общего количества продаж). На втором месте расположился Volkswagen (269 штук), на третьем — Tesla (152 штуки). В пятерку лидеров также вошли Avatr (140 штук) и российская Evolute (138 штук).

Доля электрокаров на российском рынке растет. В марте она достигла 1,7 процента от общего количества реализованных легковых машин. При этом в марте 2023 года доля составляла один процент.

Ранее аналитики платформы «Авито» пришли к выводу, что электромобили перестали быть экзотикой для россиян. С марта 2023 года по март 2024-го спрос на электрокары с пробегом в России вырос на 61 процент. Новыми электромобилями покупатели начали интересоваться в шесть раз чаще, чем год назад.