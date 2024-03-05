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00:02, 6 марта 2024Среда обитания

Спрос на электрокары среди россиян вырос почти в шесть раз

«Авито»: спрос на электрокары в России вырос почти в шесть раз

Фото: Unsplash

Россияне стали интересоваться новыми электромобилями почти в шесть раз чаще. Данные авторынка проанализировали специалисты платформы «Авито». Исследование компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

За год спрос на электрокары с пробегом поднялся на 61 процент. Объем предложения также существенно увеличился. Число объявлений о продаже новых электромашин выросло практически в пять раз, а с пробегом — в два с половиной раза. На повышенный интерес к «зеленому» транспорту цены, однако, не реагируют. В 2023 году средняя стоимость электромобиля даже снизилась на 45 процентов, до 5 миллионов рублей. Ценник на авто с пробегом достиг 4,3 миллиона рублей, подсчитали в компании.

Электродвигатели перестали быть экзотикой, констатируют аналитики. Стабильный рост спроса показывает, что население при покупке эко-транспорта больше не руководствуется модой, а подходит к делу сознательно.

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Свои варианты электрокаров предлагают все мировые автоконцерны. Самой популярной моделью стала китайская Zeekr 1. В среднем за нее просят 7,6 миллиона рублей. Вторую строчку в рейтинге платформы занимает «Москвич 3e» по цене около 4 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров Volkswagen ID.4. Модель оценивают в 4,6 миллиона рублей. Среди электромобилей с пробегом наибольшим спросом пользуется Nissan Leaf стоимостью 800 тысяч рублей.

Ранее эксперты оценили вероятность массового отказа от машин на ископаемом топливе в России. По словам специалиста, к переходу на электрокары инфраструктура страны пока не готова. Не выдержит зеленый транспорт и российских зим.

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      Виктория Клабукова
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