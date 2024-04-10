Жителей российского города призвали эвакуироваться из-за паводка

В Ялуторовске начали превентивную эвакуацию из возможной зоны затопления

В городе Ялуторовске Тюменской области начали превентивную эвакуацию из возможной зоны затопления. На реке Тобол ожидается паводок, передает РИА Новости.

Центр правительства региона призвал живущих рядом с дамбой жителей российского города переехать в пункт временного размещения в общежитии аграрного колледжа.

Эвакуация добровольная, она продлится несколько дней, гражданам предоставили два автобуса. Желающие могут сдать ценные вещи на ответственное хранение — администрация города пообещала предоставить грузовой автомобиль и помощников. Домашний скот и питомцы также будут доставлены в безопасное место. Сотрудники правоохранительных органов займутся охраной имущества во время отсутствия хозяев.

Ранее в пострадавшей от паводка части Курганской области запретили розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение будет действовать до 15 апреля.