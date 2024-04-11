В Норвегии попросили Еврокомиссию о 26-часовом дне

Politico: мэр норвежского города Вадсе за полпопросила ЕК о 26-часовом дне

Мэр норвежского города Вадсе Венче Педерсен попросила Еврокомиссию разрешить установить в регионе 26 часов в сутках. Об этом сообщает Politico.

Глава города в самом северном регионе Норвегии, расположенном за полярным кругом, объяснила, что такое решение направлено на увеличение времени, проведенного с семьей и привлечение новых жителей в регион. В своем обращении она призвала ЕК дать поручение властям страны разрешить создание нового часового пояса. «Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что это может быть очень интересно, особенно для семей с маленькими детьми», — пояснила градоначальник.

При этом Педерсен признала, что точный механизм того, как будут происходить изменения, не проработан. «Я не думаю, что они согласятся, поэтому мы не продумали все детали», — сказала она. В свою очередь, представитель Еврокомиссии отметил, что вопрос часовых поясов решается странами самостоятельно, поэтому маловероятно, что ЕС сможет удовлетворить просьбу региона.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который переводит новые регионы России — Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области — на московский часовой пояс.