Джастин Бибер поселится рядом с подругами жены

Джастин Бибер приобрел особняк поблизости от дома Кайли Дженнер за $ 16 млн

Американский певец Джастин Бибер купил особняк в долине Коачелла за 16,6 миллиона долларов (1,55 миллиарда рублей). Новый дом располагается поблизости от поместья семейства Кардашьян, пишет US Magazine.

Это место в Калифорнии известно не только музыкальным фестивалем, но и домами знаменитостей. Новая усадьба четы Биберов находится в эксклюзивном охраняемом комплексе Madison Club. Здесь по соседству живет звезда соцсетей Кайли Дженнер, с которой дружна супруга певца, модель Хейли Болдуин. Также в этом престижном районе проживают гендиректор корпорации Apple Тим Кук, основатель компании Nike Фил Найт, британская певица и 16-кратная обладательница «Грэмми» Адель, а также продюсер Бибера Скутер Браун.

Площадь нового особняка кумира молодежи составляет более 900 квадратных метров. Здесь разместились семь спален и девять ванных комнат. В распоряжении хозяина есть огромный безбортный бассейн и спортивная площадка. Во дворе обустроен гостевой домик. Кроме того, рядом оборудован четырехместный гараж и два автодрома с парковкой, рассчитанной более чем на дюжину автомобилей. Подъездная дорога к дому украшена итальянскими кипарисами. Члены престижного клуба Madison получают доступ к полю для гольфа, спа-салонам и пятизвездочным ресторанам.

Дядя Хейли, прославленный голливудский актер Алек Болдуин, не может избавиться от своей недвижимости в Хэмптонсе с сентября 2022 года. С тех пор стоимость поместья снижалась дважды и достигла 22,5 миллиона долларов. В январе 2024-го артист лично взялся за рекламу неликвидного особняка.