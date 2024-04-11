В России начнут блокировать продажу продуктов из некачественного сырья

«Известия»: продажу продуктов из некачественного сырья будут блокировать

Россельхознадзор сможет автоматически блокировать продажу продуктов из некачественного сырья в конце текущего года. Об этом сообщают «Известия».

Поясняется, что если ведомство зафиксирует, что продукты некачественные или небезопасные, то такие товары невозможно будет пробить на кассе. В настоящий момент Роспотребнадзор блокирует реализацию только готовых товаров.

Как пояснили изданию в пресс-службе Минпромторга, такой механизм позволит минимизировать риски приобретения такой продукции. Для реализации процедуры Минпромторг и Центр развития перспективных технологий объединят две системы — «Меркурий» Россельхознадзора, где вся информация о ветеринарных документах на сырье для продуктов, и «Честный знак» ЦРПТ, который собирает данные о промаркированных готовых изделиях и их обращении в рознице.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2024 года российские ретейлеры и производители смогут направлять имеющиеся некачественные продукты на переработку в корм для животных.