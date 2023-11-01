Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:42, 1 ноября 2023Экономика

В России некачественным продуктам нашли необычное применение

Минсельхоз: с осени 2024-го фальсификат можно будет направлять на корм животным

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С 1 сентября 2024 года российские ретейлеры и производители смогут направлять имеющиеся некачественные продукты на переработку в корм для животных. Для этого нужно будет обратиться к специалистам Госветслужбы, которые предварительно проведут ветеринарно-санитарную экспертизу продукции. Проект соответствующего приказа подготовил Минсельхоз. О найденном необычном применении таких продуктов узнали «Известия».

Например, на корм может пойти фальсификат, а также продукты без маркировки или товары без сопроводительных документов, пояснили в ведомстве. Во время экспертизы специалисты будут оценивать внешний вид продукции, сопроводительные документы к ней, при наличии, и состояние упаковки. Эксперты также отберут пробы для лабораторных исследований и должны будут доказать, что продукты можно не уничтожать.

Материалы по теме:
Рынок товаров для животных в России пострадал от санкций. Чем россияне будут кормить своих питомцев?
Рынок товаров для животных в России пострадал от санкций.Чем россияне будут кормить своих питомцев?
27 декабря 2022
Бабочки в животе. Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
Бабочки в животе.Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
23 ноября 2022

Однако за время проведения экспертизы, которая ограничена 10 днями, продукты уже могут стать непригодными для передачи в корм животным, ответили в «Магните» на предложения Минсельхоза. Компания предложила сократить срок до суток. В то же время Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) поддерживает инициативу ведомства — организация считает, что переработка фальсификата поможет снизить объем пищевых отходов, который стал глобальной проблемой.

Сейчас же в силу требований законодательства оборот некачественной пищевой продукции в торговых сетях запрещен. Такую продукцию производители обязаны утилизировать.

В то же время просроченные продукты часть отходов общепита в России уже несколько лет предлагают пустить на производство кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. С такой идеей в конце 2021 года выступила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Минсельхоз и Российский экологический оператор (РЭО) приступили к разработке необходимой программы в мае 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      США и Израиль задумались об отправке миротворцев в Газу

      Хайди Клум в образе павлина нарядила мужа в яйцо на Хеллоуин

      Ученые рассказали о роли сахара в рационе человека

      Железнодорожные перевозки в России резко подорожали

      В Палестине сравнили планы Израиля по переселению жителей Газы с началом войны

      Игроки киевского «Хита» по футзалу отказались жать руку россиянину

      Уголовник захотел теплицу и демонтировал шумоизоляцию на федеральной трассе

      Второй пациент с пересаженным сердцем свиньи прожил лишь шесть недель

      Названы лучшие детские поликлиники Москвы

      В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости