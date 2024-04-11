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11:35, 11 апреля 2024Россия

Депутат предложил изучать на уроках истории последствия доносов в СССР и мире

Даванков предложил изучать на уроках истории последствия доносов в СССР и мире

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В школьный курс истории следовало бы включить изучение последствий для общества доносов в СССР и мире. Соответствующее обращение направил министру просвещения Сергею Кравцову вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков (фракция «Новые люди»), сообщает в четверг, 11 апреля, ТАСС.

Необходимость изучения этого опыта депутат объяснил случаями, когда некоторые медийные личности повышают свою популярность за счет того, что доносят на других граждан.

«Участились и абсурдные случаи, когда доносят на граждан за неправильный цвет одежды. Каждый год количество таких случаев только увеличивается», — отметил парламентарий.

Он добавил, что распространение этого явления не только отрицательно сказывается на сплоченности общества, но и отнимает массу ресурсов у государственных органов на обработку и проверку доносов.

Ранее жительница Великого Устюга Вологодской области Антонида Смолина на странице во «ВКонтакте» рассказала о доносе из-за фото. Сотрудник полиции пришел 3 апреля домой к Смолиной и сообщил, что на нее написал заявление мужчина, который остался недоволен фотографией, на которой она позирует в желтом пуховике на фоне неба. Картинка, как утверждает жительница Вологодской области, вызвала у ее оппонента ассоциации с вражескими символами.

ЖЗЛ
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      Игорь Дмитров
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