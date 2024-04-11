Эксперт по этикету объяснила нежелание мужчин уступать место в транспорте

Эксперт по этикету Рогова: мужчина уступит место, если его вежливо попросить

Чтобы спокойно получить занятое мужчиной сидячее место в общественном транспорте, девушке следует улыбнуться и вежливо попросить его встать, обратившись без претензии и нравоучительного тона. Об этом рассказала эксперт по этикету Алевтина Рогова, сообщает в четверг, 11 апреля, радиостанция «Говорит Москва».

«Мужчины не уступают место, потому что они считают, что они работают и они устают, конечно же… Главное, [обратиться] вежливо, без претензии, без агрессивного нападения. Если вежливо спросить, без нравоучительного родительского тона, то мужчина уступит место. Не такие они у нас и злобные», — объяснила она.

Даже если тот, к кому обратились, не уступит, это обязательно сделает кто-то из мужчин, сидящих рядом, добавила собеседница радиостанции.

Ранее сообщалось, что британская блогер Анна Уайтхаус прикинулась беременной, чтобы проверить, сколько людей уступят ей место в общественном транспорте. Социальный эксперимент прошел в лондонском метро. 36-летняя женщина надела фальшивый живот, имитирующий беременность на позднем сроке, а затем вставала напротив занятых сидений. По словам Уайтхаус, только четыре из десяти пассажиров предложили блогеру сесть на их место. Еще один человек согласился встать только после того, как женщина обратилась к нему с этой просьбой напрямую.