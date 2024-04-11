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07:17, 11 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ изъяла килограммы наркотиков у работника медицинской сферы

Сотрудники ФСБ изъяли 10 кг наркотиков у медицинского работника в ДНР

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) задержали работника медицинской сферы и изъяли у него десять килограммов наркотиков. Об этом в своем Telegram сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу.

По данным ведомства, медработник состоял в преступной группе, которая занимается производством и организацией крупного сбыта запрещенных веществ на территории ДНР и Ростовской области. На него завели уголовное дело.

В настоящее время силовики устанавливают других участников преступной схемы.

Ранее ФСБ задержала женщину-агента Службы безопасности Украины, готовившую теракт в Запорожской области против российских военных. В отношении нее возбуждено дело по статье («Содействие террористической деятельности».

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