ФСБ изъяла килограммы наркотиков у работника медицинской сферы

Сотрудники ФСБ изъяли 10 кг наркотиков у медицинского работника в ДНР

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) задержали работника медицинской сферы и изъяли у него десять килограммов наркотиков. Об этом в своем Telegram сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу.

По данным ведомства, медработник состоял в преступной группе, которая занимается производством и организацией крупного сбыта запрещенных веществ на территории ДНР и Ростовской области. На него завели уголовное дело.

В настоящее время силовики устанавливают других участников преступной схемы.

Ранее ФСБ задержала женщину-агента Службы безопасности Украины, готовившую теракт в Запорожской области против российских военных. В отношении нее возбуждено дело по статье («Содействие террористической деятельности».