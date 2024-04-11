Группу ВСУ уничтожили в момент появления на передовой

Звезда: группа ВСУ уничтожена в момент ротации на передовой

Четыре микроавтобуса с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в момент появления на передовой. Об этом сообщает телеканал Звезда в Telegram.

Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» обнаружили движение в окопах на правом берегу реки. Выяснилось, что украинские военные готовились к ротации, а когда на их позицию приехали четыре машины, по ним был открыт огонь из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот».

Камеры объективного контроля зафиксировали уничтожение подразделения. Число ликвидированных бойцов не называется.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о срыве российскими военными ротации ВСУ севернее Работино. Он уточнил, что армия России остановила переброску военной техники и живой силы Украины.