Известный критик заявил о ненужности нового альбома Пугачевой

Критик Соседов заявил, что новый альбом Пугачевой никому не будет нужен

Известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что новый альбом эстрадной певицы Аллы Пугачевой, который, по некоторым данным, она планирует выпустить к своему 75-му юбилею, никому не будет нужен. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Это не имеет никакого значения, эти вещи никому не нужны. Они не ко времени, они выпали из времени. Она сама выпала из времени. Она пела когда-то, что "жизнь невозможно повернуть назад". Но уже давно эту фразу переделали в "фарш невозможно провернуть назад". Невозможно возвращение к прошлому Сергей Соседов музыкальный критик

Соседов добавил, что в настоящее время у Пугачевой отсутствуют силы и здоровье, а лицо и имя потеряны. Он подчеркнул, что авторитет и успех исполнительницы превратились в руины, а ее статус уже никогда не получится реанимировать.

«Я это даже слушать не буду, клянусь. Я не буду слушать ни одной ее новой песни. Принципиально не буду. Потому что мне она не интересна. Для меня она не имеет никакого значения. Потому что я знаю, что голоса у нее нет, энергии нет. Ничего нового она сказать не может», — поделился критик, подчеркнув, что певице стоило бы молчать — по его мнению, таким образом она «сошла бы за умную».

Ранее сын Бари Алибасова рассказал о полученном от Пугачевой миллионе рублей.