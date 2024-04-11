Минобороны Литвы поставило складные кровати в качестве помощи Украине

Минобороны Литвы поставило складные кровати и антидроны в качестве помощи ВСУ

Министерство обороны Литвы поставило Украине партию складных кроватей в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщается, 11 апреля Минобороны Литвы передало в качестве помощи ВСУ партию электрогенераторов, складных кроватей и оборудования по нейтрализации БПЛА (антидронов). При этом количество переданного оборудования не уточняется.

«Мы помогаем Украине всеми возможными способами и ищем способы увеличить эту помощь. Оружие и техника, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят решающий вклад», — заявил министр обороны Лауринас Касчюнас.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал помощь Запада недостаточной для победы Украины. Он заявил, что победа Украины является «единственным сценарием долгосрочного мира и стабильности в Европе и во всем мире».