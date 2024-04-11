Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:25, 11 апреля 2024Бывший СССР

Минобороны Литвы поставило складные кровати в качестве помощи Украине

Минобороны Литвы поставило складные кровати и антидроны в качестве помощи ВСУ

Фото: Alma Pater / Wikimedia Commons

Министерство обороны Литвы поставило Украине партию складных кроватей в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщается, 11 апреля Минобороны Литвы передало в качестве помощи ВСУ партию электрогенераторов, складных кроватей и оборудования по нейтрализации БПЛА (антидронов). При этом количество переданного оборудования не уточняется.

«Мы помогаем Украине всеми возможными способами и ищем способы увеличить эту помощь. Оружие и техника, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят решающий вклад», — заявил министр обороны Лауринас Касчюнас.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал помощь Запада недостаточной для победы Украины. Он заявил, что победа Украины является «единственным сценарием долгосрочного мира и стабильности в Европе и во всем мире».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ пресекла спланированную британцами высадку ВСУ в Херсонской области. Силовики уничтожили десант и взяли пленного

      Названы последствия новых ударов по энергосистеме Украины

      Хачанов выбил Медведева с турнира в Монте-Карло

      Перешедшая в сборную США фигуристка высказалась о ностальгии по России

      Apple удвоила производство iPhone в Индии

      Переписки в WhatsApp тысяч российских детей оказались доступны злоумышленникам

      Пассажира отправили в тюрьму за «оскорбительное поведение» на борту самолета

      Пленный боец ВСУ рассказал о своем спасении

      Обнаружен тайник с оружием и наркотиками стрелявшего по подмосковным полицейским

      Осужденный пожизненно отсудил у самой страшной колонии в России компенсацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше