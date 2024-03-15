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12:18, 15 марта 2024Бывший СССР

Президент Литвы назвал помощь Запада недостаточной для победы Украины

Президент Литвы Науседа: помощь Запада недостаточна для победы Украины
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Помощь Киеву, оказываемая западными странами, недостаточна для победы Украины. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Telegram-канал Baltnews.

«Запад должен понять, что поддержка, оказываемая Украине, пока недостаточна. Ее достаточно, чтобы сопротивляться, но не победить», — сказал он.

Науседа назвал победу Украины «единственным сценарием долгосрочного мира и стабильности в Европе и во всем мире».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась обещать, что страна не отправит военных на Украину. Она подчеркнула, что обстоятельства могут измениться. Кроме того, вмешательством в кризис можно считать «что угодно».

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      Алевтина Запольская
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