Президент Литвы назвал помощь Запада недостаточной для победы Украины

Президент Литвы Науседа: помощь Запада недостаточна для победы Украины

Помощь Киеву, оказываемая западными странами, недостаточна для победы Украины. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Telegram-канал Baltnews.

«Запад должен понять, что поддержка, оказываемая Украине, пока недостаточна. Ее достаточно, чтобы сопротивляться, но не победить», — сказал он.

Науседа назвал победу Украины «единственным сценарием долгосрочного мира и стабильности в Европе и во всем мире».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась обещать, что страна не отправит военных на Украину. Она подчеркнула, что обстоятельства могут измениться. Кроме того, вмешательством в кризис можно считать «что угодно».