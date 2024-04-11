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09:04, 11 апреля 2024Россия

Москвичка донесла на принявшегося изучать украинский язык и Коран сына

Жительница Москвы донесла на сына, который стал изучать Коран и украинский язык

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве женщина донесла в полицию на своего сына. Ей показалось подозрительным, что 24-летний мужчина читает Коран и изучает украинский язык, сообщает Telegram-канал Mash.

24-летний сын москвички год назад уехал на Дальний Восток. По возвращении сына с заработков мать стала замечать его изменившиеся интересы. Помимо религиозной литературы и иностранного языка он стал увлекаться устройством снарядов, мин и беспилотников, а также посещать тренажерный зал.

Москвичка обратилась в полицию.

Ранее жительница Великого Устюга заявила, что на нее донесли из-за опубликованной в соцсети фотографии в желтой куртке на фоне неба. Заявление написал некий пользователь, который счел фотографию завуалированным изображением украинского флага. Россиянка сказала, что желтый пуховик она носит не первый сезон, и добавила, что не может менять верхнюю одежду из-за смены отношения общества к тому или иному цвету.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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