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09:38, 11 апреля 2024Из жизни

Мужчина подал в суд на пятьдесят плохо отозвавшихся о свиданиях с ним женщин

В США мужчина подал в суд на женщин, которые плохо отозвались о свиданиях с ним

Фото: Pogiba Alexandra / Globallookpress.com

Житель США подал иски против более чем 50 женщин, которые плохо отозвались в сети о свиданиях с ним. Об этом сообщает New York Post.

Десятки женщин, с которыми ранее познакомился Стюарт Лукас Мюррей из штата Калифорния, обсуждали его в закрытой группе. В сообществе тысячи пользовательниц рассказывают о своих неудачных свиданиях с целью обезопасить друг друга от встречи с грубыми и невоспитанными мужчинами.

Отмечается, что многие женщины даже не встречались с Мюрреем лично, так как, по их словам, он вел себя неуважительно по отношению к ним в ходе общения в сети. Несмотря на это, американец подал в суд на всех, кто нелестно о нем отзывался, и потребовал 2,6 миллиона долларов (241,5 миллиона рублей) в качестве компенсации за моральный ущерб. В многочисленных исках он обвинил женщин в заговоре с целью нанесения вреда его репутации. Мужчина заявил, что таким образом они лишили его возможности ходить на свидания в дальнейшем.

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В настоящее время суд рассматривает дело Мюррея и уже отклонил один из поданных им исков. Как считает судья, мужчина не сможет выиграть дело у ответчиц ни по одному из исков.

Ранее сообщалось, что житель Китая не смог найти невесту, стал профессиональным сводником и помог сотням людей обрести любовь. Благодаря мужчине в течение семи лет партнеров нашли 692 человека.

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