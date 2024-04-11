Россиян предупредили о пробуждении летучих мышей

Эксперт Удалов: летучая мышь так же опасна, как и любой грызун

С приходом потепления начали просыпаться и летучие мыши, которые могут стать нежеланными гостями в квартирах россиян. О недавнем подобном случае пишет газета «Аргументы и факты».

Так, летучая мышь проникла в квартиру жительницы Пскова через открытое для проветривания окно. Несмотря на то, что животное лишь ползало, хозяйка испугалась и закрыла его в комнате. Лишь спустя несколько часов, дождавшись приезда родственников, женщина решила поймать летучую мышь, накрыв пальто. Животное отпустили на волю. В дальнейшем владелица жилья планирует поставить на окна антимоскитные сетки и продезинфецировать все вещи, с которыми мгла контактировать мышь.

По словам врио председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерия Удалова, летучая мышь, как и обычный грызун, может быть переносчиком опасных заболеваний, к примеру, туляремии. «Давайте вспомним хотя бы коронавирус — переносчиком, резервуаром для него были как раз летучие мыши», — отметил эксперт. Однако, как он добавил, смертоносных экзотических вирусов в России не наблюдается.

Если в квартиру попала летучая мышь, специалист рекомендует провести первичную дезинфекцию комнат. Для этого понадобится любой дезинфицирующий раствор. Хватит и обычного моющего средства. Если питомцы прошли вакцинацию, они находятся в безопасности.

Заместитель директора Эколого-биологического центра Пскова Инна Иванова напоминает, что для самой летучей мыши это тоже стрессовая ситуация. Попадая в новое замкнутое пространство, рукокрылые теряются, ведь они привыкли ориентироваться по эхолокации. В таком случае животное попытается затаиться. Для его поимки можно использовать коробку. Контактировать с мышью следует, предварительно надев кожаные перчатки. При неосторожном обращении легко повредить перепонку на крыльях — это лишит мышь способности летать.

Ранее москвичей призвали не сбивать внезапно залетающих на балконы летучих мышей. В теплое время животные случайно залетают в квартиры, охотясь на насекомых, а в осенний период — в поисках убежища для зимовки.