Москвичей призвали не сбивать залетающих на балконы летучих мышей

В «Мосприроде» призвали не сбивать внезапно залетающих на балконы летучих мышей

Жителей Москвы призвали не сбивать полотенцем летучих мышей, которые могут внезапно залететь на балконы домов. Правила поведения в такой ситуации разъяснила специалист «Мосприроды» Екатерина Кузнецова, пишет РИА Новости.

«В дома летучие мыши залетают крайне редко и совершенно случайно, чаще всего ими оказываются неопытные молодые животные», — объяснила эксперт. Обычно животные попадают в квартиры, охотясь на насекомых, но в осенний период они могут появиться на балконе в поисках убежища для зимовки — в холодное время года они впадают в спячку.

Кузнецова отметила, что многоэтажные дома могут напоминать летучим мышам ущелья в скалах или теплые пещеры, где можно отдохнуть и обустроиться. «Если к вам в дом вдруг залетела летучая мышь, прежде всего не поддавайтесь панике», — посоветовала специалистка.

Эксперт добавила, что животных нельзя брать голыми руками — от страха они могут поцарапать или даже укусить. Избежать травм помогут плотные перчатки и одежда с рукавами. «Уведите в другую комнату маленьких детей и домашних питомцев и плотно закройте дверь, тем самым ограничив передвижение рукокрылого млекопитающего по квартире. Ни в коем случае не пытайтесь сбивать животное полотенцем или иными предметами, чтобы не покалечить его и не сломать ему нежные крылья», — подчеркнула Кузнецова.

Специалистка также посоветовала при встрече с летучей мышью взять небольшую коробку и плотный лист картона, дождаться, когда животное сядет на ровную поверхность, и аккуратно накрыть его коробкой, а затем подсунуть под конструкцию лист картона. «Аккуратно переверните коробку, вынесите ее на улицу, или на открытый балкон или высуньте руку с коробкой из открытого окна. Важно не выбрасывать летучую мышь из коробки и не подбрасывать ее в воздух — она может не успеть взлететь и разбиться. Дождитесь, когда мышь покинет коробку самостоятельно», — порекомендовала Кузнецова.

Чтобы предотвратить попадание летучих мышей в квартиру или на балкон, нужно оборудовать окна москитными сетками, заключила эксперт.

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