Среда обитания
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19:44, 4 августа 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о мерах предосторожности в период активности змей

Зоолог Лебединский: при походе в места обитания гадюк громко шуршите травой

Фото: Benoit Terrier / Unsplash

При походе в места, где могут обитать гадюки, стоит обуться в резиновые сапоги. Об этой и других мерах предосторожности в период активности змей рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и зоологии Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Андрей Лебединский, его слова передают «Аргументы и факты».

Эксперт отметил, что с повышением температуры активность гадюк как хладнокровных животных повышается. Среди излюбленных мест появления ядовитых змей он выделил такие, как ягодники (черничники, брусничники), а также растения, создающие тень (например, папоротники), под которыми животные могут укрываться. Кроме того, гадюку можно встретить и в городе, так как большие поселения из-за расширения своей площади иногда сами подступают к местам обитания змей.

«Сами гадюки на людей не нападают. Но вы можете наступить на змею. Или можете нагнуться за ягодой или грибом, а рука окажется слишком близко от мордочки рептилии», — рассказал Лебединский. Чтобы опасной встречи с ядовитой змеей не произошло, при походе в лес он посоветовал смотреть, куда ступаете, и громко шуршать травой. Эксперт добавил, что это животное предпочтет уползти, если будет иметь такую возможность, и нападет только в крайнем случае.

В июле герпетолог Владимир Черлин сообщил, что для предотвращения появления змей на участке необходимо наводить на нем порядок. По его словам, гадюки редко селятся на участках, однако если животное все же появилось, это говорит о том, что на даче есть подходящее убежище — например, среди досок, дров, в куче мусора или под крыльцом.

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    Полина Кислицына
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