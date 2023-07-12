Россиянам дали советы по предотвращению появления змей на участке

Герпетолог Черлин: для предотвращения появления змей на участке наводите на нем порядок

Для того, чтобы змеи не завелись на земельном участке, необходимо поддерживать на нем порядок. Советы о том, как предотвратить появление опасных животных на даче, россиянам дал герпетолог Владимир Черлин, его слова приводят «Аргументы и факты».

Эксперт отметил, что гадюки редко селятся на участках, однако если животное все же появилось, это говорит о том, что на даче есть подходящее убежище — например, среди досок, дров, в куче мусора или под крыльцом. Черлин настоятельно порекомендовал каждую весну наводить на территории порядок и разбирать все завалы, чтобы исключить возможность проживания змеи на участке. В противном случае, найдя убежище на даче, она на какое-то время поселится там.

«К сожалению, никакого эффективного способа (химического препарата или народного средства) отвадить змею не существует. Да, кошки за змеями охотятся, но здесь нет стопроцентной гарантии», — пояснил Черлин. Он также предупредил, что ловить пресмыкающееся на участке ни в коем случае не стоит — это спровоцирует животное на ответную агрессию. Вместо этого эксперт посоветовал позвонить в службу спасения по номеру 112, чтобы приехавшие сотрудники оказали необходимую в такой ситуации помощь.

Ранее специалисты Мосприроды создали карту обитания змей на природных территориях столицы. Они также напомнили москвичам, что в случае встречи со змеей стоит медленно удалиться.