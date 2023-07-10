Среда обитания
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19:54, 10 июля 2023Среда обитания

Для москвичей создали карту обитания змей

В Мосприроде создали карту обитания змей на природных территориях столицы

Фото: David Clode / Unsplash

Специалисты Мосприроды создали карту обитания змей на природных территориях столицы. Они также дали советы о том, как вести себя в случае встречи с пресмыкающимися. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По данным экспертов, в Москве обитают обыкновенный уж, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Они занесены в Красную книгу столицы. За последние 15 лет ужей замечали в том числе в природно-исторических парках «Тушинский», «Москворецкий», заказниках «Долина реки Сетунь» и «Алтуфьевский».

Москвичам напомнили, что при встрече со змеей нельзя приближаться к ней, трогать и делать резких движений. Также запрещено пугать змею. В таком случае стоит медленно удалиться. Для прогулки на природе рекомендовали выбирать высокую и плотную обувь.

Ранее серпентолог Артур Айрапетян предупредил, что при встрече с гадюкой ее нельзя трогать. За расправу над змеей может грозить штраф, так как многие виды внесены в Красную книгу Московской области.

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    Нина Ташевская
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