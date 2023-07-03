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08:51, 3 июля 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасности расправы над гадюками

Серпентолог Айрапетян: за расправу над гадюкой может грозить штраф до 30 тысяч рублей

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

При встрече с гадюкой ее нельзя трогать. За расправу над змеей может грозить штраф. Об этом россиян предупредил серпентолог Артур Айрапетян, его слова передает телеканал «Звезда».

Эксперт уточнил, что многие виды гадюки внесены в Красную книгу Московской области. Поэтому за расправу над этими змеями может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Серпентолог также объяснил, где могут встретиться гадюки. «Они могут встретиться в лесу на тропах, они очень любят прятаться под пнями, под какими-то камнями. Не стоит их переворачивать, есть возможность, что вы натолкнетесь на змею», — отметил Айрапетян.

Ранее жители Москвы и Московской области стали чаще сообщать о змеях, которых видят вблизи жилых домов. Зоолог, специалист по экзотическим животным Евгений Рыбалтовский объяснил, что пресмыкающихся в города привлекает возможность укрыться в подвалах, а также мусор, который всегда есть рядом с человеком.

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    Нина Ташевская
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