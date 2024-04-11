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08:03, 11 апреля 2024Россия

На российской федеральной трассе опрокинулся бензовоз с топливом

На трассе Владивосток-Хабаровск бензовоз с топливом съехал в кювет и опрокинулся

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На трассе А-37 Владивосток—Хабаровск бензовоз с топливом съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщило управление МВД по Приморскому краю в Telegram-канале.

Из-за аварии на 693-м километре федеральной трассы движение транспорта ограничено. При опрокидывании бензовоза произошел разлив нефтепродуктов. Никто, по предварительным данным, не пострадал.

«На месте опрокидывания автомобиля, перевозящего горюче-смазочные материалы, работают сотрудники полиции и краевой противопожарной службы», — сообщили в МВД.

Ранее бензовоз опрокинулся на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области. В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива, никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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