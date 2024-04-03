На трассе в Ростовской области опрокинулся бензовоз

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» опрокинулся бензовоз

Бензовоз опрокинулся на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области. В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива. Об этом сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram-канале.

«На 794-м километре трассы М-4 «Дон »опрокинулся бензовоз. В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники спасательных и дорожных служб ликвидируют последствия разлива. Задействовано 27 человек, а также 12 единиц техники.

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