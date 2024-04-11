На Украине сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области раздались взрывы

В Ивано-Франковской области на западе Украины раздались взрывы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Подробностей в публикации не приводится.

Сообщается, что в ночь на четверг, 11 апреля, российские силы нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

Ранее на всей территории Украины объявили режим воздушной тревоги.