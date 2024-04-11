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14:45, 11 апреля 2024Культура

Панин раскрыл подробности о пробах дочери на роль в «Слове пацана»

Дочь актера Панина не прошла пробы на роль в сериале «Слово пацана»
Алексей Панин

Алексей Панин. Кадр: А поговорить? / YouTube

Российский актер Алексей Панин (включен Минюстом России в реестр иноагентов) раскрыл подробности о пробах дочери Анны в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу «И Грянул Грэм».

16-летняя дочь артиста записала видеовизитку для проекта режиссера Жоры Крыжовникова. «Я против этих новых веяний записывать самопробы, какие-то визитки в видео, но помню, как ей помогал. Дочка в это кино не попала», — поделился Панин.

Панин положительно отозвался о картинах Крыжовникова и заявил, что хотел бы сняться у этого режиссера. По его словам, актеры из «Слова пацана» убедительно сыграли свои роли.

Ранее Панин посмеялся над скандальными высказываниями звезды сериала Никиты Кологривого. Он заявил, что считает Кологривого переоцененным актером и «[грязью] из-под ногтей».

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      Мария Рюрикова
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